Hyundai und Skoda krachen in Ermsleben zusammen: Senior bei Unfall verletzt

Ermsleben. – In Ermsleben bei Falkenstein/Harz ist es am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 86-Jähriger verletzt.

Demnach ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Ascherslebener Straße/Am Mittelweg. Ein 69-Jähriger habe mit seinem Skoda die Straße Am Mittelweg befahren und beabsichtigt, nach links in die Ascherslebener Straße in Richtung Aschersleben abzubiegen.

86-Jähriger wird bei Crash leicht verletzt

Dabei übersah er einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 86-Jährigen Hyundai-Fahrer, der die Ascherslebener Straße in Richtung Ermsleben befuhr.

In der Folge seien beide Fahrzeuge zusammengestoßen und der Hyundai gegen einen Zaun geprallt. Dabei habe der 86-Jährige leichte Verletzungen erlitten und sei anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden.

Laut der Polizei waren beide Fahrzeuge nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden werde auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Gegen den 69-jährigen Unfallverursacher sei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.