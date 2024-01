Unbekannte Flugobjekte im Harz Geheimnis am Nachthimmel: Gibt es Ufos über Hedersleben?

In Hedersleben häufen sich rätselhafte Sichtungen am Himmel. Hansjürgen Köhler beschäftigt sich seit 50 Jahren mit den Phänomenen. Auch in der Harzregion will er im vergangenen Jahr so einiges entdeckt haben.