Straßensperrung im Harz Umleitung in Falkenstein: Warum die Endorfer Straße in Ermsleben komplett dichtgemacht wird

Die Endorfer Straße in Ermsleben wird ab dem 5. März bis zum 30. April voll gesperrt. Die Fahrbahn soll in einem Bereich erweitert werden. Von der Sperrung betroffen sind aber nicht nur Autofahrer. Auch wer mit dem Bus unterwegs ist, muss einen Ausweich in Kauf nehmen.