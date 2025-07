Der Überweg am Kreisverkehr an der Wipertistraße in Quedlinburg ist fertig.

Quedlinburg/MZ/son. - Ein Zebrastreifen ist auf die Straße gepinselt worden. So etwas hören Fachleute nicht gerne. Es handelt sich beim neuen Fußgängerüberweg am Kreisverkehr unterm Münzenberg nämlich um eine Heißplastik-Markierung, die Glasperlen für die Reflexion enthält. So kommen Menschen, die beispielsweise im inklusiven Wohnquartier „Mühlenanger“ der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg leben, nun gefahrlos von der Wipertistraße in die Innenstadt Quedlinburgs.