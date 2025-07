Seit 50 Jahren gibt es die „Selketalzwerge“ im Falkensteiner Ortsteil Meisdorf. Eine Vollzeit-Kita mit einem Konzept, das allen Interessen gerecht werden will. Was die Kindertagesstätte so besonders macht.

Meisdorf/MZ. - Fünf Jahrzehnte Kita in Fotos: „Viele suchen sich gerade auf den Bildern“, sagt Einrichtungsleiterin Melanie Pachel. Eltern, die selbst schon als Kind hier waren, oder Großeltern, die ihre Kinder zu den „Selketalzwergen“ in Meisdorf brachten. Am Freitag, 18. Juli, feiert die Einrichtung in der Allee ihr 50-jähriges Bestehen.