Westerhausen hat eine neue Familien-Attraktion: Am Rand des Harz-Dorfes erstreckt sich auf vier Hektar ein Sonnenblumen-Labyrinth. Warum sich Besucher beeilen müssen.

Neue Attraktion: So lange blüht Labyrinth aus Sonnenblumen bei Westerhausen noch

Westerhausen/MZ - Zwischen der Alten Warnstedter Straße und der Straße des Friedens am Westrand Westerhausens erstreckt sich ein Meer aus gelben Blüten. In diesem Sommer können sich Harz-Urlauber und Einheimische in dem Sonnenblumenfeld auf verschlungenen Pfaden tummeln. Sie bilden ein Labyrinth, das erste des Thalenser Ortsteils.

„Wir bieten seit mehreren Jahren für Privatkunden an, auf unseren Feldern Sonnenblumen selbst zu pflücken“, sagt Ideengeber Friedjof Konietzke. Der Landwirt und seine Familie hätten anderswo Mais-Labyrinthe gesehen und sich gesagt: „Das probieren wir auch aus – nur mit Sonnenblumen, so wird es interessanter.“

Der Ein- und Ausgang zum Sonnenblumen-Labyrinth von Westerhausen befindet sich unten rechts im Bild. (Foto: Tobias Beck/LPG Ostharz)

Anfangs trieb Konietzkes dabei eine Angst um: „Die Sonnenblumen wuchsen im vergangenen Jahr wegen der Trockenheit eher mittelprächtig – deshalb sorgten wir uns, dass sie nun nicht hoch genug werden und Besuchern nur bis zur Brust reichen“, erläutert der Westerhäuser. Doch die leuchtend gelbe Pracht auf vier Hektar ist gut gediehen, steht übermannshoch – so verliert garantiert jeder den Überblick.

Sonnenblumen bei Westerhausen blühen noch eine Woche

Wer den Mitte Juli eröffneten Irrgarten erkunden will, müsse sich aber beeilen: „Wir gehen davon aus, dass die Blüte noch gut eine Woche anhält – das hängt vom Wetter ab“, ergänzt Konietzke. Bei der Entscheidung, ob es danach weitergeht, gäben die Besucherzahlen den Ausschlag.

Die Vorlage für das Labyrinth – die sogenannte Applikationskarte – haben Konietzkes bei der auf Digitalisierung spezialisierten Firma FarmBlick erstellen lassen. Die Daten wurden danach auf die Sämaschine am Traktor geladen, die die Körner in den Boden brachte. „Das hat insgesamt nur drei, vier Tage gedauert, es ist fast alles aufgegangen wie geplant“, berichtet Friedjof Konietzke.

Nur eine Fehler bei der Aussaat stört Bild vom Pferdekopf im Harz

So sind aus der Vogelperspektive nun ein Pferdekopf, rechtwinklig angeordnete Wege und ein Schriftzug auf dem Feld erkennbar. Bei Letzterem habe es die einzige Panne gegeben, sagt der Landwirt: „Leider fehlen bei ‚Ferienhaus Hof Konietzke‘ ein paar Buchstaben – aber für den ersten Versuch sind wir sehr zufrieden.“

Die Nutzer offenbar auch – wenn es nach den Rückmeldungen in sozialen Netzwerken geht, so Konietzke weiter. Ein Vorteil sei, dass die Alte Warnstedter Straße, wo sich der Ein- und Ausgang befindet, als Sackgasse endet. „So ist es wunderbar ruhig, die Gäste können gefahrlos direkt an unserem Feld parken und mit ihren Kindern loslaufen.“

Folgen Aussichtsplattform und Stempel der Harzer Wandernadel?

Ein paar Lehren für eine mögliche Neuauflage im nächsten Jahr hätten er und seine Mitstreiter bereits gezogen: „Dann würden wir auf jeden Fall eine Aussichtsplattform in die Mitte bauen, Ein- und Ausgang an verschiedenen Stellen platzieren.“ Auch kleine Rätsel, die im Labyrinth zu lösen sind, oder ein Sonderstempel auf der Harzer Wandernadel stünden auf der Ideenliste.

Dann werde das Labyrinth an anderer Stelle zu finden sein: Wegen der Fruchtfolge würde ein neues Feld benötigt: „Vielleicht auf der anderen Straßenseite, wo jetzt Weizen steht, oder direkt bei uns am Hof“, erläutert Konietzke.

Am Eingang des Sonnenblumen-Labyrinths steht eine Kasse des Vertrauens: Erwachsene zahlen drei Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche zwischen vier und 17 Jahren einen Euro.

Jüngere, Schulklassen und Kindergarten-Gruppen dürfen kostenlos in den Irrgarten.

Wer kein Kleingeld dabei hat, kann auch per PayPal an [email protected] überweisen.

Den Betrieb an der Straße Am Fischberg hat seine Familie 1999 übernommen. „Wir haben mit Ackerbau angefangen, später kam Tierhaltung dazu“, sagt er. Vor einigen Jahren folgten eine Ferienwohnung und Pferde, sieben weitere Unterkünfte für Familienurlaube entstehen. „Darum kümmert sich meine Frau.“ Neben dem Paar und Konietzkes Eltern sind sechs weitere Mitarbeiter auf dem Gehöft beschäftigt.