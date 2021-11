Tödliche Schüsse in Quedlinburg: Täter soll in die Psychiatrie

Magdeburg/Quedlinburg/MZ - Nach den tödlichen Schüssen auf einen 73-Jährigen in Quedlinburg hat das Landgericht Magdeburg am Freitag einen 49-jährigen Quedlinburger zur Unterbringung im Maßregelvollzug verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit im August den gebürtigen Polen mit fünf Schüssen getötet habe. Der Beschuldigte hatte sich eingeredet, dass ihn die polnische Mafia und die Bandidos verfolgen und verstrahlen. Der psychisch Kranke wandte sich bereits in den Vorjahren an die Uno und das Bundeskabinett mit der Forderung, die polnische Grenze zu schließen.

Weil der Beschuldigte sich weiter verfolgt fühlt, sei er für die Allgemeinheit auf Dauer gefährlich. Darum erfolgt die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Dort müsse er die Therapieangebote wahrnehmen, um nicht lebenslang weggesperrt zu bleiben. Gegen das Urteil soll bereits Revision eingelegt worden sein.