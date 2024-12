In Osterwieck ist ein Mann gestorben. Die Umstände geben der Polizei Rätsel auf. Diese sucht nun Zeugen zu dem Vorfall.

Tod in Osterwieck

Ein Radfahrer ist in Osterwieck im Harz gestorben.

Osterwieck. - Ein Mann ist am Mittwochmorgen in Osterwieck im Harz unter rätselhaften Umständen gestorben.

Wie die Polizei mitteilt, hat sich ein 54 Jahre alter Radfahrer am Mittwoch telefonisch mit medizinischen Problemen in der Rettungsleitstelle gemeldet. Sofort seien Einsatzkräfte zum angegebenen Ort geeilt, so die Polizei. Doch als er die Helfer erblickte, sei der Mann mit seinem Fahrrad geflüchtet.

Nach kurzer Suche habe man den 54-Jährigen in der Hornburger Straße finden können, doch auch von hier sei er wieder vor den Rettungskräften geflohen. Bei der weiteren Suche wurde er laut Polizeiangaben dann neben seinem Fahrrad liegend in der Nähe gefunden. Dort wurde er bereits von Ersthelfern versorgt.

Zur Behandlung wurde der verletzte Mann anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er an seinen erlittenen Verletzungen starb, heißt es weiter von der Polizei.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 039204/720 zu melden.