Tierische Begrüßung in Harzgerode

Die Erstklässler der Grundschule Weißer Garten in Harzgerode gehen am letzten Schultag vor den Herbstferien mit Steinkauz, Schleiereule und Uhu auf Tuchfühlung.

Harzgerode/MZ - Stephanie Seibt hält den Kopf schief, seit mehreren Minuten. Es scheint allmählich etwas unbequem zu werden, aber eine gerade Haltung einzunehmen, traut sich die Schulsozialarbeiterin an der Harzgeröder Grundschule Weißer Garten nicht. Sie will nicht, dass „Jerry“, der es sich irgendwo hinten auf ihrem Haupt bequem gemacht hat, herunterfällt. Doch das ist unwahrscheinlich. Jerry ist ein Steinkauz. Er kann fliegen. Und er gehört zu den Tieren, die Jens Haberlandt aus Bernburg, bekannt als „Eulenmann“, und Jana Friedrich am Freitag mit in die Schule gebracht haben. Zum wiederholten Mal sind sie in Harzgerode. Seit ein paar Jahren schon sei es Tradition, die Erstklässler mit tierischer Unterstützung zu begrüßen, erklärt Stephanie Seibt. Über sie kam auch der Kontakt zustande. Auf einer Wanderung im Selketal war ihr der „Eulenmann“ begegnet, beide kamen ins Gespräch.