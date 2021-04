Tier verendet noch am Unfallort

Harsleben - Ein Funkstreifenwagen der Polizei, der die B 79 aus Richtung B 81 in Richtung Harsleben fuhr, ist am Mittwoch mit einem Wildschwein, das gegen 23.50 Uhr die Fahrbahn querte. Dabei verendete das Tier am Unfallort, wie Polizeisprecher Uwe Becker mitteilte. Durch den Zusammenstoß entstand an dem VW ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Ein hinter dem VW fahrender Pkw Audi der Landespolizei wurde durch die umherfliegenden Trümmerteile beschädigt. Am Audi entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Ein 20-Jähriger, der zu dem Zeitpunkt die B 79 mit einem Pkw Ford befuhr, erkannte die Unfallstelle zu spät und kollidierte mit dem bereits verendeten Wildschwein, sodass an dem Ford ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstand. (mz)