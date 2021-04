Thale-Köln und zurück

Zahnarzt Denis Rusch hat die Praxis in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Thale übernommen. Dort arbeiten auch Katja Hildebrand (v.l.), Kristin Lindau und Peggy Lisko.

Thale - Für viele seiner Patienten ist Denis Rusch ein alter Bekannter. Dabei, gesteht der Zahnarzt, der zum Monatsanfang die Praxis von Edgar Winkler in der Thalenser Rudolf-Breitscheid-Straße übernommen hat, falle ihm selbst nicht mehr zu jedem Gesicht der passende Name ein. „Da bekomme ich dann schon mal zu hören: ,Warum siezt du mich denn?’“, berichtet der 42-Jährige von Begegnungen mit Eltern ehemaliger Klassenkameraden oder seiner früheren Ausbilderin im Zivildienst in Quedlinburg 1997/98.

Reichliche 15 Jahre lang lag der Lebensmittelpunkt des gebürtigen Blankenburgers, der in Thale Kindheit und Jugend verbrachte, in Köln. In der Rheinmetropole studierte er zunächst Sozialmedizin und stieg dann ins Arbeitsleben ein, war in Praxen in Siegburg und Hürth tätig. Die Zeit im Rheinland brachte Rusch viele neue Kontakte - was die Erinnerung an den Harzer Bekanntenkreis immer mehr verblassen ließ.

Ganz vergessen hat er Thale jedoch nie, telefonierte unter anderem regelmäßig ein, zwei Mal im Jahr mit seinem einstigen Hauszahnarzt - Edgar Winkler. Letztlich habe dieser auch zu seiner Rückkehr in die alte Heimat wesentlich beigetragen, setzt der Mediziner hinzu.

Entscheidung ganz kurzfristig gefallen

Obwohl er mit dem Gedanken daran schon längere Zeit gespielt habe, sei es am Ende eine recht kurzfristige Entscheidung gewesen, so Rusch. „Edgar hat zu mir gesagt: ,Ich gehe Ende März in den Ruhestand, und wenn du die Praxis nicht übernimmst, verkaufe ich sie’“, erinnert der Zahnarzt.

Die Perspektive der Selbstständigkeit sei verlockend - und zugleich in Köln viel schwieriger zu realisieren gewesen: „Ich wollte nicht bis zur Rente einen Kredit abarbeiten“, lenkt Rusch den Blick auf das Kostenniveau in der Großstadt. Also sagte er zu - und nun prangen sein Name und ein schmuckes blaues Hexenlogo über dem Briefkasten der Thalenser Praxis.

Etwas umgebaut und renoviert

In deren Räumen hat sich in den vergangenen Wochen schon einiges verändert: Denis Rusch schaffte unter anderem ein neues Prophylaxegerät an, ließ den Treppenaufgang ins zweite Obergeschoss renovieren, wo sich das Labor befindet, und baute dort ein Abstellzimmer zum gemütlichen Aufenthaltsraum für seine Mitarbeiterinnen Katja Hildebrand, Kristin Lindau, Peggy Lisko und Christine Mämecke um.

„Das Wichtigste war aber die Digitalisierung“, betont der Zahnarzt: Sämtliche Daten hätten in der Praxis nur auf Karteikarten vorgelegen. Sie elektronisch zu erfassen, koste Zeit und Geld, sei auf lange Sicht aber unumgänglich, zeigt sich Rusch überzeugt.

Unterschiede bei den Patienten zweier Bundeländer festgesellt

Noch ist er nicht lange im Harz tätig, hat zwischen den Patienten in Nordrhein-Westfalen und jenen in Sachsen-Anhalt jedoch schon eine Reihe von Unterschieden ausgemacht: So habe er seine Diagnosen im Rheinischen viel öfter rechtfertigen und sich auch mal anhören müssen, dass der Patient die gleiche Behandlung in einer nahe gelegenen Praxis 50 Euro billiger bekomme. „Fast die Hälfte meiner Arbeit waren Erklären und Argumentieren“, schildert Rusch, der zufrieden feststellt, dass der Harzer Patient weit weniger diskutierfreudig sei.

Und sich außerdem von den täglichen Corona-Nachrichten seltener ins Bockshorn jagen lasse als der Kölner. „Hielt Angela Merkel eine Ansprache, war am nächsten Tag der Terminkalender meiner Praxis in NRW leer“, macht der Rückkehrer deutlich, wie blank die Nerven gerade zu Beginn der Lockdowns oft lagen. Erst allmählich hätten sich die Leute dann wieder in die Praxis getraut. Die Thalenser vertrauten eher auf die Hygiene bei ihrem Zahnmediziner - und seien, lobt Rusch, der sich darauf freut, weitere alte Bekanntschaften aufzufrischen, auch meistens pünktlich. (mz/Benjamin Richter)