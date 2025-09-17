Durch ein neues Gesetz dürfen Taxis in Sachsen-Anhalt nun jede Farbe haben - nicht nur das gewohnte Hellelfenbein. Wie Fahrdienst-Unternehmen im Harz sich diese Freiheit jetzt zunutze machen.

Rote, grüne oder pinke Taxis? Bunte Taxis im Harz? Neue Farbregel sorgt für Diskussionen

Hellelfenbein ist die typische Taxifarbe auch am Wernigeröder Hauptbahnhof - doch ändert sich dies durch das neue Gesetz bald?

Landkreis Harz. - Wer ein Taxi braucht, hält nach den cremefarbenen Autos Ausschau. Laut einem neuem Gesetz in Sachsen-Anhalt dürfen die Servicefahrzeuge nun auch andere Lackierungen als in Hellelfenbein tragen. Auch im Harz könnten so bald die Taxis zum Beispiel in Rot oder Grün über die Straßen rollen.