Täter haben es in Quedlinburg und Ditfurt auf Schwalbe und Simson abgesehen

Quedlinburg/Ditfurt - Am Dienstag wurde in der Zeit von 8 bis 17.20 Uhr in eine Scheune in der Wallstraße in Quedlinburg eingebrochen. Unbekannte Täter zerschlugen das Vorhängeschloss und gelangten so in die Räumlichkeiten und stahlen zwei Mopeds der Marke Schwalbe. Ein weiteres Moped, eine Simson S 51, wurde ebenfalls versucht zu entwenden. Dies misslang jedoch. Die Täter konnten auch noch einen Luftkompressor sowie diverse Werkzeug stehlen. Der Schaden beläuft sich auf über 5.000 Euro.

Auch in Ditfurt wurde in der Nacht zum Mittwoch von unbekannte Tätern aus einem Stallgebäude in dier Bahnhofsstraße drei Mopeds der Marke Simson gestohlen. Die Fahrzeuge waren in einem sehr guten Zustand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 7.000 Euro.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die etwas zur Tat, zu den Tätern oder zum Verbleib der Mopeds sagen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/674 293 entgegen.