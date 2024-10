Einbrecher haben aus einer Tankstelle in Derenburg Zigaretten im Wert von Tausenden Euro gestohlen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Hoher Schaden: Einbrecher stehlen in Derenburg riesige Mengen Zigaretten und Tabak

Einbrecher haben aus einer Tankstelle in Derenburg im großen Stil Zigaretten gestohlen.

Derenburg. - Einbrecher haben am späten Dienstagabend gegen 22.30 Uhr aus einer Tankstelle in der Wernigeröder Straße in Derenburg im Harz große Mengen Zigaretten gestohlen, wie die Polizei meldet.

Demnach kamen die bislang Unbekannten mit einem Auto zur Tankstelle, brachen in das Gebäude ein und klauten riesige Mengen Zigaretten und Tabak aus dem Verkaufsbereich. Der Schaden werde von der Polizei auf Tausende Euro geschätzt, heißt es.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die unter der Rufnummer 0391/5461687 Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können.