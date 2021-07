In Quedlinburg ist es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Brand gekommen.

Quedlinburg/MZ/THO – Im Netto-Markt in der Schillerstraße in Quedlinburg hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Dabei sind die Verkaufsräume vollständig zerstört worden, zwei angrenzende Gebäude konnte die Feuerwehr retten. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Den Mitarbeitern gehen es „den Umständen entsprechend“, hieß es vom Unternehmen. Eine Schadenssumme konnte noch nicht angegeben werden.

Der Brand brach im vorderen Teil des Gebäudes aus. Wie er entstanden ist, ist noch unklar. Hinweise auf Brandstiftung gibt es laut Polizei nicht. Der Feuerwehreinsatz war gegen 9 Uhr abgeschlossen.