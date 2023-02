Wegen des stürmischen Wetters stellen die Harzer Schmalspurbahnen am Freitag den Betrieb auf dem Streckenabschnitt Schierke - Brocken ein. Alle Infos.

Am Freitag

Der Betrieb auf dem Streckenabschnitt Schierke - Brocken der Harzer Schmalspurbahn wird am Freitag wegen des stürmischen Wetters nicht aufgenommen.

Quedlinburg/DUR - Es ist stürmisch in Sachsen-Anhalt und vor allem im Harz: Nachdem der Deutsche Wetterdienst am Freitag eine Sturmwarnung viele Landkreise Sachsen-Anhalts und der Oberharz herausgegeben hat, stellt die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) am Freitag den Zugverkehr auf dem Streckenabschnitt Schierke – Brocken ein.

Der Zugverkehr auf dem übrigen Streckennetz der Harzquer- und Selketalbahn findet fahrplanmäßig statt, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Brockenbahn pausiert wegen Sturms - noch keine Infos zum Wochenende

Nach Angaben von HSB-Sprecher Dirk Bahnsen kann mit Blick aufs Wochenende noch keine Prognose für den Betrieb der Brockenbahn abgegeben werden.

Laut Deutschem Wetterdienst sei weiterhin mit sehr stürmischer Witterung zu rechnen, sodass die Brockenbahn zwischen Schierke und Brocken möglicherweise vorsichtshalber weiter pausieren muss. Die HSB informiere über Betriebseinstellungen jeweils aktuell auf ihrer Webseite unter www.hsb-wr.de.

„Für uns hat die Sicherheit der Fahrgäste und Brockenbesucher höchste Priorität und wir entscheiden tagaktuell nach jeweiliger Wetterlage, ob wir den Brockengipfel ansteuern“, so der Unternehmenssprecher.