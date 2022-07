Stromausfall in Quedlinburg legt Walzengießerei lahm

Flüssigeisen sollte - wie hier - in dieser Woche in der Quedlinburger Walzengießerei gegossen werden. Doch der Stromausfall legte den Betrieb lahm.

Quedlinburg/MZ - Auf eine Temperatur von rund 1.400 Grad wird das Eisen erhitzt, ehe die Fachleute der Quedlinburger Walzengießerei es in handgearbeitete Formen gießen. Dafür lieferte bis 1993 Kohle die Energie - täglich wurde ein kompletter Waggon Briketts in Quedlinburg verfeuert. Dann, nach der Privatisierung, investierte das Unternehmen in moderne Elektro-Schmelzanlagen. Diese und die Kräne, mit denen die Pfannen mit dem flüssigen Eisen zur Gießgrube bewegt werden, fielen am Mittwoch aus: Die Stadt erlebte einen kompletten Stromausfall.