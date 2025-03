Die Gemeinde Ditfurt – wie auch alle anderen Mitglieder der Verbandsgemeinde Vorharz – darf in diesem Jahr in keine neuen Vorhaben investieren. Welche Projekte trotzdem angegangen werden sollen, berichtet Bürgermeister Matthias Hellmann im Interview.

Straßenbau, Spielplatz und Jubiläum – was in Ditfurt ansteht

Das Großprojekt, die Harslebener Straße samt Nebenanlagen neu zu machen, liegt auf Eis. Aber dieses Jahr soll zumindest die Fahrbahn repariert werden. Das dürfte auch die Kameraden der Feuerwehr freuen - ihr Gerätehaus befindet sich an der Straße.

Ditfurt/MZ/son. - Als handlungsunfähig sehe er die Gemeinde Ditfurt in diesem Jahr nicht an, sagt Bürgermeister Matthias Hellmann (parteilos). Auch wenn Ditfurt und die anderen Vorharz-Gemeinden nur in der vorläufigen Haushaltsführung sind, nicht neu investieren dürfen. Daran wird sich auch nichts ändern, bis die Verbandsgemeinde Vorharz die ausstehenden Jahresabschlüsse nachgearbeitet hat. Über Vorhaben und Feste im Jahr 2025 spricht Hellmann mit Kjell Sonnemann im MZ-Interview.