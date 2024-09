An der Stützwand an der schon halbseitig gesperrten Straße zwischen Bad Suderode und Friedrichsbrunn im Harz hat es einen weiteren Steinausbruch gegeben. Wie geht es jetzt weiter?

Bad Suderode/Friedrichsbrunn/MZ. - Droht für die Straße zwischen Bad Suderode und Friedrichsbrunn, eine wichtige Verkehrsader in den Harz, eine Vollsperrung? Die Sorge ist in Bad Suderode groß, nachdem es jetzt einen zweiten Ausbruch aus der alten Stützwand an der Landesstraße gegeben hat. Die ist seit März vergangenen Jahres in diesem Bereich bereits halbseitig gesperrt.