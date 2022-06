Steffen Mente (FDP): Neue Gedanken einbringen

Steffen Mente ist 49 Jahre alt • lebt und arbeitet in seiner Geburtsstadt Quedlinburg - „der Bezug ist mir wichtig“ • ist verheiratet und hat drei Kinder • spielt Tennis, Fußball und bowlt • sitzt dem FDP-Ortsverband vor und ist stellvertretender Kreisvorsitzender

Zu gern würde er mal wieder die Pins umhauen, und noch lieber: endlich wieder Gäste begrüßen. Doch seit sein Bowlingcenter am Schloss in Quedlinburg geschlossen ist, hat Steffen Mente weder das eine noch das andere. Die einzigen, für die die Tür zurzeit offensteht, sind seine Nachhilfeschüler. Gleich gibt er Mathe und Englisch, die Aufgaben liegen schon auf dem Tisch. Durch die Arbeit als Nachhilfelehrer – Mente hat Lehramt studiert, war ein Jahr in Liverpool –, weiß er genau, wo es klemmt. Der 49-Jährige spricht vom Lehrermangel und den gesunkenen Anforderungen. Das Bildungssystem müsse reformiert werden, sagt der Quedlinburger, „es kann doch nicht sein, dass 91 Prozent eine Eins sind. Es geht bergab mit unserer Bildung.“ Dabei ist sie der Rohstoff: „Wir haben keine großen Bodenschätze, nur Menschen, die mit ihrem Wissen die Wissenschaft voran- und Innovationen auf den Weg bringen können“, dazu müssten die Voraussetzungen stimmen.