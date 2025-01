Thale/MZ/son. - Um ehrenamtliches Engagement von Privatpersonen und Vereinen in der Stadt Thale und den Ortsteilen zu würdigen, will die Stadtverwaltung auch in diesem Jahr den „Goldenen Thalix“ verleihen. Er wird bei der Veranstaltung „Come Together“, deren Titel auf ein Lied der Beatles zurückgeht, am Sonnabend, 22. März, überreicht.

Sie ist die bereits neunte Auflage der großen Dankeschön-Feier für die Vereine der Einheitsgemeinde Thale und findet im Klubhaus statt. „Es erwartet Sie ein buntes Bühnenprogramm. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich und Ihren Verein im Rahmen der Veranstaltung zu präsentieren. Dies kann ganz individuell durch Aufsteller, Flyer, vereinsentsprechender Kleidung oder auch durch eine kurze Präsentation am Tisch des Vereins erfolgen“, teilt das Rathaus mit.

Lesen Sie auch:Sturm beschädigt Gebäude in Thale

Höhepunkt ist aber die Verleihung des „Goldenen Thalix“ durch Bürgermeister Maik Zedschack für einen besonders engagierten Verein sowie für eine Einzelperson, die sich mit ihrem Wirken in einem Verein besonders hervorgehoben hat.

Alle Bürger sind aufgerufen, Vorschläge für Anwärter auf den „Goldenen Thalix“ bei der Stadtverwaltung Thale einzureichen, zum Beispiel per E-Mail an [email protected]. Dafür gibt es einen Meldebogen im Amtsblatt. Einsendeschluss ist der 15. Februar.