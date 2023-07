Der Sommerfahrplan der Harzer Schmalspurbahnen schrumpft weiter. Das Unternehmen mit Sitz in Wernigerode muss eine weitere tägliche Verbindung auf den Brocken ausfallen lassen.

Wernigerode/MZ -Personalmangel reißt Löcher in den Fahrplan der Harzer Schmalspurbahnen (HSB). So streicht das Unternehmen ab Sonnabend, 22. Juli, einen weiteren Zug zum Brocken.

Die tägliche Nachmittagsverbindung um 16.25 Uhr von Wernigerode über Drei Annen Hohne zum höchsten Berg Norddeutschlands fällt aus. Ebenso ist die Rückfahrt um 18.31 Uhr betroffen, informiert eine Sprecherin des Traditionsunternehmens.

Erst vor zwei Wochen hatten die HSB ihr Angebot auf der Brockenstrecke eindampfen müssen: Damals wurden zwei Fahrten pro Tag gestrichen. Nun sind es noch acht Verbindungen binnen 24 Stunden. Die Änderungen gelten bis zum Ende des Sommerfahrplans am 31. Oktober. Der Verkehr auf dem übrigen Streckennetz der Schmalspurbahnen mit Selketal- und Harzquerbahn sei nicht betroffen.