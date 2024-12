Solaranlagen im Welterbe? In Quedlinburg ist das klar geregelt.

Quedlinburg/MZ. - In der Innenstadt – und damit auch im Welterbegebiet – von Quedlinburg sollen künftig Solaranlagen in Ausnahmefällen zulässig sein. Wann das möglich sein soll und was dabei einzuhalten ist, das hat die Stadt genau geregelt.