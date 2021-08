So funktioniert die mobile Bettfedernreinigung in Quedlinburg

Thomas Neumüller betreibt mit seiner Frau eines der letzten mobilen Bettfedernreinigungsunternehmen in Deutschland. Gerade macht er in Quedlinburg Station.

Quedlinburg/MZ - Auf der großen Wiese am Kleers in Quedlinburg ist momentan Bettenzeit. Gut verstaut in großen Säcken warten sie darauf, dass sie in die Kammer kommen. Seit Montag macht Thomas Neumüller mit seiner mobilen Bettfedernreinigung wieder in Quedlinburg Station.

Ständig unterwegs sein mit einer riesigen, fahrbaren Waschmaschine und leben in einem Wohnwagen: Thomas Neumüller und Ehefrau Jasmin aus Dillingen an der Donau in Bayern ziehen seit 30 Jahren mit ihrer mobilen Bettfedernreinigung durch Sachsen-Anhalt.

„In zweiter Generation“, sagt der 53-Jährige. Eigentlich ist Neumüller von Beruf Koch, er sei aber vor 15 Jahren in das Geschäft seiner Frau eingestiegen. Von März bis Oktober zieht er mit seinem rollenden Unternehmen durch die Lande und bekommt den Wandel in Sachen Betten zu spüren.

Viele würden sich synthetische Betten zulegen. „Aber wer echte Federbetten hat und die regelmäßig reinigen lässt, der bleibt dabei“, ist Thomas Neumüller überzeugt. Federn seien atmungsaktiv, belasteten auch im Sommer nicht.

Auch er habe immer und überall sein eigenes Kopfkissen dabei – natürlich mit Daunenfüllung. Gerade für Allergiker würden Daunen am besten sein. Er sorge dafür, dass die Federbetten und Kopfkissen seiner Kunden wieder frisch und sauber werden.

Die Maschine im Lkw siebt kaputte Federn aus, pustet Milben und Staub aus

Wenn Thomas Neumüller wie Frau Holle die Betten aufschüttelt, dann schneit es nicht wirklich – aber dann fliegen die Federn. Bei der Reinigung wird die Stoffhülle vom Oberbett oder der Kissen aufgetrennt, und die Federn kommen in eine speziell für Federn konstruierte Reinigungsmaschine.

Die Maschine im Lkw siebt abgebrochene Federkiele und kaputte Federn automatisch aus, pustet Milben und Staub aus der wirbelnden Masse. Anschließend werden die Federn mit 120 Grad Celsius heißem Wasserdampf von Schweiß und anderen Verunreinigungen gesäubert. Danach getrocknet und abgekühlt.

„Bei Gewichtsverlust können identische Federn und Daunen wieder nachgefüllt werden“, erklärt Neumüller den Reinigungsvorgang, „wir haben alles da.“ Am Ende werde natürlich alles noch einmal frisch aufgeschüttelt – fast wie bei Frau Holle.

Das Geschäftsmotto der Neumüllers lautet: „Morgens gebracht und abends gemacht.“ So schnell kann man seine Federbetten oder -kissen reinigen lassen. Was man übrigens alle zwei Jahre bei Kissen und alle vier Jahre bei Oberbetten machen sollte, wie der Fachmann empfiehlt.

Synthetische Füllungen kommen für die Reinigung nicht infrage

„Wer stark schwitzt, müsste es noch häufiger tun, denn Feuchtigkeit ist das Schlimmste für Bettfedern.“ Auch neue Betten bietet er an. Synthetische Füllungen kommen für die Reinigung allerdings nicht infrage, lediglich Federn und Daunen seien geeignet.

„Alles, was fliegt, kann von uns gesäubert werden“, gibt Neumüller als Hinweis mit auf den Weg. Er würde im nächsten Jahr gern wieder zu seinen Kunden nach Quedlinburg kommen. Allerdings habe er noch keinen Standort. „Die Stadt erlaubt nicht mehr, dass wir auf den Platz kommen“, sagt Thomas Neumüller.

Der Geschäftsmann nimmt an, dass der Ertrag für die Stadt zu gering sei. Für nächstes Jahr benötige er also einen neuen Platz – mit Starkstromanschluss.

Die mobile Bettfedernreinigung ist noch bis 26. August von Montag bis Donnerstag, jeweils von 9 bis 18 Uhr, vor Ort auf der Wiese am Kleers. Von Quedlinburg geht es dann nach Wernigerode. Kontakt unter 0170/1 85 02 20.