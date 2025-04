Die Selketalbahn im Harz stellt den Betrieb zwischen Alexisbad und Harzgerode ein. Grund ist der marode Zustand der Gleise. Ob die Sanierung in diesem Jahr gelingt, ist fraglich.

Wernigerode. - Wegen Sanierungsbedarfs an den Gleisen fahren die Züge der Selketalbahn im Harz nicht mehr zwischen Alexisbad und Harzgerode. Die rund 2,9 Kilometer lange Teilstrecke werde mit der Umstellung auf den Sommerfahrplan am Freitag komplett gesperrt, teilten die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) mit.

Harzer Schmalspurbahn: Sanierung dringend nötig – aber Geld fehlt

An gewissen Punkten sei die Strecke so abgenutzt und der Sanierungsbedarf so hoch, dass etwas getan werden müsse, um einen sicheren Betrieb gewährleisten zu können, sagte HSB-Sprecher Dirk Bahnsen.

Notwendige Sofortmaßnahmen seien aber umfangreich und es sei aufgrund der finanziellen Lage nicht klar, ob die Reparaturen noch in diesem Jahr durchgeführt werden können.

Sanierung von zwei Dritteln der Strecke kostet Millionen

Pro Kilometer Gleisbau rechnen die HSB mit Kosten in Höhe von rund 1,5 bis zwei Millionen Euro. Etwa zwei Drittel der Strecke müssten saniert werden.

Vergangenen Herbst war bereits der Streckenabschnitt zwischen Alexisbad und Stiege wegen Bauarbeiten für rund zwei Monate gesperrt. Am Freitag beginnt der Sommerfahrplan der Harzer Schmalspurbahnen mit acht täglichen Fahrten zum Brocken.