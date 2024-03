Quedlinburg/MZ. - Die Untere Naturschutzbehörde beim Landkreis Harz geht derzeit sechs bei ihr aktenkundig gewordenen Fällen nach, in denen bei Bäumen an Äckern Teile der Kronen beschädigt worden sind. Das erklärte Kreissprecherin Franziska Banse auf Anfrage. Wie sie weiter mitteilte, „betreffen diese nur den Altkreis Quedlinburg“. Dabei werde davon ausgegangen, dass es sich bei den in der Naturschutzbehörde bekannten Fällen um denselben Verursacher handelt.

„Zur Anzahl der Geschädigten, denen die Bäume gehören, können noch keine Angaben gemacht werden“, so die Kreissprecherin weiter.

Was beabsichtigt die Naturschutzbehörde?

Ihr zufolge hat die Untere Naturschutzbehörde Ortsbesichtigungen durchgeführt und ein Anhörungsschreiben verschickt. „Die Anhörungsfrist endet am 20. März.“ Wie sie zum weiteren Vorgehen erklärt, ist beabsichtigt, gegenüber dem Verursacher der Beschädigungen eine Anordnung zu erlassen. Diese solle Ersatzpflanzungen für Bäume mit massiver Schädigung und Pflegemaßnahmen für Bäume mit geringerer Beeinträchtigung vorsehen. „Bisher gibt es keine Zusammenarbeit mit der Polizei bei den bekannten Fällen“, erklärte die Kreissprecherin. Dazu, ob es solche massiven Sachbeschädigungen an Bäumen schon einmal gab, konnte sie noch keine konkrete Auskunft geben. „Die Aktenprüfung erfolgt noch.“

Auf die Frage, was die Behörde plant, damit künftig solche Vorfälle vermieden werden können, erklärt sie: „Die Verfolgung der Verstöße gegen naturschutzrechtliche Bestimmungen und die Durchsetzung der angekündigten Maßnahmen hat immer einen präventiven Zweck und soll künftige Vorfälle dieser Art verhindern.“

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Fälle von massakrierten Bäumen für Unverständnis und auch Empörung gesorgt (wir berichteten). So waren etwa die Kronen von an einem Feldweg zwischen Rieder und Quedlinburg stehenden Linden zur Ackerseite hin abgesäbelt worden, an Feldwegen bei Badeborn waren alte Kirsch- und nach der Wende gepflanzte Haselnussbäume betroffen. Zuerst bekanntgeworden war die massive Beschädigung von Straßenbäumen entlang der Landesstraße zwischen Quedlinburg und Gernrode. Hier waren bei 60 Bäumen ackerseitig Äste weggeschnitten worden. In einem Maß, so dass die Landesstraßenbaubehörde, der die Bäume gehören, nicht ausschließen kann, dass es Verluste geben könnte. Sie hatte Anzeige bei der Polizei erstattet.

Sind Bäume an Feldwegen geschützt?

Die Höhe des entstandenen Schadens kann Michael Schanz, Leiter des Regionalbereiches West bei der Landesstraßenbaubehörde, noch nicht genau beziffern. „Die entsprechende gutachterliche Ermittlung der Schadenshöhe wurde zwischenzeitlich durch den Regionalbereich West beauftragt“, so Michael Schanz. „Die Vorlage der Ergebnisse ist bis Ende März vorgesehen.“

Im Harzkreis sind Gehölze – dazu zählen etwa Bäume mit einem Stammumfang ab 30 Zentimetern sowie Baum- und Strauchgruppen – außerhalb von Ortschaften laut Kreisbaumschutzverordnung grundsätzlich geschützt. Sollten Schnittmaßnahmen notwendig sein, sind diese der Naturschutzbehörde zuvor anzuzeigen und dürfen nur so erfolgen, dass das charakteristische Aussehen und das Wachstum der Gehölze nicht beeinflusst werden.

Was hat es mit den neu gepflanzten Bäumen auf sich?

Insgesamt 74 neue Bäume sind an der Landesstraße 242 zwischen Quedlinburg und Gernrode gepflanzt worden, darunter auch in jenem Bereich, in denen Anfang des Jahres Kronen von Bäumen massiv beschädigt worden. Mit diesen Beschädigungen haben die Neupflanzungen nichts zu tun: Vielmehr waren diese eine Auflage der Unteren Naturschutzbehörde, erklärt Michael Schanz, Leiter des Regionalbereiches West der Landesstraßenbaubehörde.

An der Landesstraße zwischen Quedlinburg und Gernrode sind neue Bäume gepflanzt worden. (Foto: Korn)

Die neuen seien ein Ersatz für jene Bäume, die im Ergebnis der Baumschauen im Jahr 2022 auf Grund der Gefährdung der Verkehrssicherheit im Landkreis Harz hätten gefällt werden müssen. Ausgeführt würden sie als Lückenbepflanzungen in vorhandenen Alleen und Baumreihen.