Schwanebeck/DUR. - Zu einem Diebstahl ist es zwischen Mittwoch, 5. Juni, und Montag, 10. Juni, bei Schwanebeck im Harz gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach wurden an einer Baustelle 30 Bauzaunfelder entwendet - mitsamt ihren schweren Betonfüßen. Die Bauzäune dienten der Absperrung auf einer Ackerfläche, um das unbefugte Betreten an einem Strommast zu verhindern. Es entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro.

Bauzäune konnten Diebe zwar vom Strommast fernhalten, nicht aber von den Bauzäunen selbst. Foto: Polizei

Das Polizeirevier Harz sucht Zeugen, die Angaben zur Tat und zu den Tätern machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 03941/674293 erbeten.