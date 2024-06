Schule im Harz Warum Schüler und Eltern befürchten, dass das Gymnasium in Thale schließt

Schüler des Europagymnasiums in Thale und deren Eltern sind beunruhigt: Sie befürchten, dass mehrere Klassen aufgelöst oder gar der ganze Schulstandort geschlossen wird. Die Zuständigen hüllen sich in Schweigen. Was die Hintergründe sind.