Schneeverwehungen und Glätte Schneesturm „Elli“ im Harz: Busse stellen vorübergehend Linienverkehr ein, Landesstraße gesperrt

Im Harz sorgt Sturmtief Elli für Verkehrsprobleme: Der Busverkehr musste zeitweise gestoppt werden, eine wichtige Straße gesperrt. So ist die Lage am Freitagnachmittag, 9. Januar.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 09.01.2026, 16:56
Eltern bringen am Freitagmorgen, 9. Januar, ihre Kinder in Wernigerode mit Schlitten in die Schule.
Eltern bringen am Freitagmorgen, 9. Januar, ihre Kinder in Wernigerode mit Schlitten in die Schule. Foto: picture alliance/dpa

Landkreis Harz. - Sturmtief „Elli“ hat dem Landkreis Harz zum beginnenden Wochenende mit Neuschneemengen zwischen 15 Zentimetern im Flachland und gut 30 in Schierke wieder mal die Erfahrung eines klassischen Wintertags beschert. Freitagnachmittag, 9. Januar, rieselten weiter Flocken vom Himmel, laut Wetterprognosen soll sich das bis Samstagvormittag fortsetzen.