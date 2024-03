Harzgerode/MZ. - Hitchcocks Vögel sind es dann doch nicht geworden. Nachdem sich die Harzgeröder Schlossgeister im vergangenen Jahr den Edgar-Wallace-Klassiker „Das indische Tuch“ vorgenommen haben, begeben sie sich in ihrem neuesten Stück wieder auf gewohntes Terrain. Soll heißen: Diesmal kommen sie ohne Serienkiller aus. Dem wurde diesmal eine behütendere Rolle zugedacht.

In der Komödie, die die Mitglieder des Theatervereins zurzeit auf die Bühne bringen, haben sie Marks Priory, das Schloss, auf dem einer nach dem anderen erdrosselt wurde, hinter sich gelassen und die Altersresidenz Linden-Garten bezogen. Weniger turbulent geht es in „Rent a Rentner“ deshalb aber noch lange nicht zu. Denn die illustren Damen und Herren kommen zwischen Tablettenausgabe und Kartenspiel auf eine geniale Idee: Sie gründen einen Rentner-Service, quasi einen Oma- und Opa-Verleih. Statt mit einem Mörder haben sie es mit ihrer gestrengen Pflegerin Agnes zu tun. Und dann soll das Heim auch noch an einen noch unbekannten Investor verkauft werden ...

Die unterschiedlichsten Charaktere treffen in der Altersresidenz aufeinander. (Foto: S. Thon)

Das Stück stammt aus der Feder von Sabrina Braun, bezogen haben es die Schlossgeister beim Plausus-Theaterverlag. Über Monate haben sich die Schlossgeister wieder auf die Aufführungen vorbereitet, Texte gelernt, Auf- und Abgänge geprobt, das Bühnenbild und Kostüme kreiert. Premiere war am Freitag im Schlosskeller; dort folgen bis Ostern noch weitere Vorstellungen. Danach geht’s in der Bergschänke in Straßberg weiter. Tickets gibt es allerdings keine mehr. Die Karten waren bis auf wenige Restbestände schon nach dem ersten von zwei Vorverkaufsterminen vergriffen.