Seit 2007 findet das Festival "Rocken am Brocken" in der Stadt Oberharz am Brocken im Stadtteil Elend statt. Auch 2024 sind wieder viele verschiedene Künstler auf vier Bühnen zu bestaunen. Was man über das Festival wissen muss.

Rocken am Brocken 2024: Alle wichtigen Infos rund um das Festival im Harz

Rocken am Brocken findet seit 2007 in Oberharz am Brocken statt.

Elend. - 63 verschiedene Bands, Künstlerinnen und Künstler sind 2024 auf dem "Rocken am Brocken"-Festival im Harz zu sehen und zu hören. Für jeden Fan der Musikrichtungen Rock, Indie oder Techno gibt es ein volles Programm.

Hier finden Sie alles Wissenswerte zum Rockfestival "Rocken am Brocken" im Harz.

Wann und wo findet "Rocken am Brocken" im Harz statt?

Mit der ruhigen Idylle im Oberharz ist es Anfang August vorbei, denn das "Rocken am Brocken"-Festival findet vom 1. bis in die Morgenstunden des 4. Augusts in Elend im Landkreis Harz statt.

Wo kann ich bei dem Festival im Harz parken?

"Das Festivalgelände befindet sich westlich der Ortschaft Elend im Harz. Bei Google Maps findet ihr den genauen Ort des Festivals, wenn ihr nach Rocken am Brocken sucht (Braunlager Straße, Elend bei Sorge)", heißt es auf der Festival-Seite. Dort befindet sich demnach ein ausgewiesener Parkplatz.

Das Parken ist dort nur mit gültiger Eintrittskarte gestattet. Autos dürfen im Parkbereich nur auf den dafür ausgewiesenen Flächen abgestellt werden. Wildes Parken sei verboten und werde behördlich verfolgt.

Das "Rocken am Brocken"-Festival findet in Elend im Landkreis Harz statt. Foto: IMAGO / Christian Grube

Wie viele Zuschauer werden beim "Rocken am Brocken"-Festival im Harz erwartet?

Zwischen 4.000 und 6.000 Besucher sind in den vergangenen Jahren beim "Rocken am Brocken"-Festival gezählt worden. Im Jahr 2023 wurden zum "Rocken am Brocken" rund 6.000 Menschen erwartet.

"Die Herkunft der Besucherinnen und Besucher ist ganz unterschiedlich und auf keinen Fall auf die Region eingrenzbar. Manche reisen sogar aus dem Ausland an", so die Sprecherin des Festivals.

Wo gibt es Tickets fürs "Rocken am Brocken"-Festival im Harz?

Tickets gibt es auf der Internetseite von Rocken am Brocken. Auch vor Ort werde es Tageskarten im Ticketshop sowie an der Abendkasse geben.

Was kosten die Tickets für das "Rocken am Brocken"-Festival im Harz?

Die Tageskartenpreise variieren je nach Tag zwischen 60 und 70 Euro. Tickets für alle Tage kosten bis zu 139 Euro.

Was steht auf dem das Programm beim "Rocken am Brocken"-Festival?

Insgesamt 63 Bands und Einzelkünstler konnten die Veranstalter nach eigenen Angaben für dieses Jahr gewinnen. Darunter sind neue und noch unbekannte Gesichter, aber auch Altbekannte werden wieder auf dem Festival zugegen sein, das vom 1. bis zum 4. August in den frühen Morgenstunden stattfinden wird. Die Musikrichtungen der Bands, die auftreten werden, reichen von Rock und Indie bis hin zu Elektro und Alternative.

Auf der Bühne stehen unter anderem Grossstadtgeflüster, Bilderbuch, Das Lumpenpack, Kaffkiez und Luana. Außerdem haben unter anderem die Berliner Songwriterin Dilla, der österreichische Rapper Bibiza, die Multiinstrumentalistin Catt, die Techno-Post-Punk-Rave-Combo Beãtfóøt, Neuling Tjark, der Chor Tiny Wolves und Kunstloses Brot ihr Kommen zugesagt. Eine vollständige Liste gibt es auf der Internetseite von Rocken am Brocken.

Die Auftritte werden von einem vielseitigen Rahmenprogramm begleitet. Fest etabliert sind beispielsweise eine akustische, rangergeführte Waldwanderung auf dem sogenannten Akustikpfad. Mit drei geheimen Künstlern und Bands wird die Wanderung musikalisch ausgestaltet.

Die Tickets für diese Veranstaltung sind bereits ausverkauft, wie auf der Internetseite von Rocken am Brocken zu lesen ist. Außerdem findet das traditionelle Fußball- und Volleyballturnier im angrenzenden Waldbad statt. Dort können sich die Festival-Besucher auch abkühlen.

Warum ist das Crowdsurfing beim "Rocken am Brocken"-Festival im Harz verboten?

Sich von den Händen der Festivalbesucher tragen zu lassen, ist verboten. "Leider mussten wir wiederholt feststellen, dass häufige Verletzungen direkt auf Crowdsurfing oder Stagediving zurückzuführen sind", schreiben die Veranstalter.

Auch Grillen, Rauchen, das Entfachen von Feuer und das Verwenden von Gaskochern wurde untersagt - wegen der hohen Waldbrandgefahr. Konfetti sollten die Tanzwütigen ebenfalls in der Tasche lassen.

Wie viele Bühnen gibt es beim "Rocken am Brocken"-Festival im Harz?

Die vier Bühnen des Festivals heißen "Zauberwald", "Sternwarte", "Klanggrube" und "Brockenbühne".