Polizei sprengt Rechtsrock-Konzert im Schützenhaus Benneckenstein - Was wusste der Stadtrat?

Rechte Bands wie die Bremer „Endstufe“ sind am vergangenen Samstag in Benneckenstein aufgetreten. Wie es dazu kommen konnte.

Benneckenstein/MZ - Als der Staatsschutz bei Ullrich Scherzer in der Nacht zum vergangenen Sonntag gegen halb eins an dessen Tür in Benneckenstein klingelte, platzten die beiden Polizisten direkt in eine Feier. Scherzers Frau hatte zum Geburtstag eingeladen. Doch darum ging es nicht. Scherzer, Chef des Benneckensteiner Schützenvereins, hatte das Schützenhaus vermietet − und damit einen massiven Polizeieinsatz ausgelöst.