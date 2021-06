Rathaus in Quedlinburg öffnet wieder für Bürger

Rathaus und Marktkirche St. Benedikti in Quedlinburg in der Abenddämmerung

Quedlinburg - Die Quedlinburger Stadtverwaltung will zum 1. Juli ihr Rathaus wieder für die Bürger und Gäste der Stadt öffnen. Damit folge die Stadt Nachbarkommunen auf dem Weg aus dem Lockdown in eine gewisse Normalität, betont der Quedlinburger Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU). Die Inzidenzen seien im einstelligen Bereich, mancherorts zwischenzeitlich bei null.

Entsprechend den gültigen Regelungen könne dieser erste Schritt durchaus auch mit einer Maskenpflicht einhergehen. Ruch betonte am Donnerstag, dass gegenwärtig im Rathaus ein Konzept überarbeitet werde, um Quedlinburg 2021 „fast wie früher“ wieder als Adventsstadt leuchten zu lassen.

In der Tat meldet die Pressestelle der Kreisverwaltung Donnerstagmittag keinen neuen positiven Coronatest. Im Landkreis Harz sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 8.792 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aktuell gibt es 13 Covid-19-Fälle.

Die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage (4) pro 100.000 Einwohner beträgt 1,88. Gegenwärtig befinden sich 58 Personen in Quarantäne. Am 23. Juni erhielten insgesamt 471 Menschen ihre Erst- und 2.100 Menschen ihre Zweitimpfungen in den Impfzentren des Landkreises. Damit wurden hier bislang 68.240 Erst- und 43.289 Zweitimpfungen vorgenommen.

Damit liegt der Landkreis Harz leicht über dem Landesschnitt von 30,22 Prozent bei den Erst- und leicht unter dem Mittel von 20,31 Prozent bei den Zweitimmunisierungen. Laut einer vom sachsen-anhaltischen Sozialministerium verbreiteten Statistik des Robert-Koch-Instituts erreicht der Harz mit einer Erstimpfquote in den Impfzentren von 30,79 Prozent (Stand: Dienstag) landesweit den sechsten Platz. Bei den Zweitimpfungen reichen die 19,05 Prozent nur für Rang 11.

Rechnet man alle Immunisierungen in Impfzentren, bei Haus- und Betriebsärzten zusammen, erreicht Sachsen-Anhalt mit Stand Mittwoch eine Quote von 50 Prozent bei den Erstimpfungen, und 32,6 Prozent der Sachsen-Anhalter sind vollständig geimpft. Damit liegt das Land unter dem Bundesschnitt (52,2/33,5). (mz/uk/iku)