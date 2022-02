Ein VW-Fahrer flüchtet im Harz in der Nacht vor der Polizei - mit erheblichen Folgen.

Die Flucht des VW-Fahrers endete bei Quedlinburg an einem Ampelmast.

Quedlinburg (vs) - Das dürfte teuer werden: In Quedlinburg versuchte ein Autofahrer in der Nacht zu Sonnabend (12. Februar) einer Polizeikontrolle zu entkommen - nach einem Unfall sogar noch zu Fuß.

Gegen 3.15 Uhr wollte eine Polizeistreife den VW Golf in der Schillerstraße anhalten. Doch der 32-jährige Autofahrer drückte aufs Gaspedal und rauschte in Richtung Halberstadt davon. Doch die Flucht war nicht von langer Dauer.

An der Einmündung zur B81 verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der VW kollidierte mit einer Ampelanlage und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Doch der Flüchtige gab nicht auf und versuchte nun zu Fuß sein Glück. Nach knapp 200 Metern hatten die Beamten ihn dann geschnappt.

Ein Alkolholtest ergab bei dem 32- Jährigen 0,23 Promille und auch ein Drogentest reagierte positiv. Zu guter Letzt stellte die Polizei noch fest, dass aktuell ein Fahrverbot gegen den VW-Fahrer besteht.

Die Beamten leiteten einErmittlungsverfahren. Am VW entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden, auch die Ampelanlage wurde erheblich beschädigt.