Quedlinburg hat heute „Geburtstag“

Quedlinburg - Auf den Tag genau vor 1.099 Jahren ist Quedlinburg zum ersten Mal urkundlich erwähnt worden: Am 22. April 922 siegelte König Heinrich I. eine Urkunde, die dem Kloster Corvey besondere Rechte zusicherte. Als Ausstellungsort wurde „villa quae dicitur Quitilingaburg“ genannt - ein Quedlinburg, in dem es - dafür steht „villa“ - damals schon urbane Strukturen gab.

Alljährlich wird an die Ersterwähnung erinnert

„Seit 1922, dem 1.000. Jubiläum dieser Ersterwähnung, gilt diese Urkunde für die Königsstadt Quedlinburg als ,Geburtsurkunde’“, erklärt Manfred Mittelstaedt, der im Kultur- und Heimatverein Quedlinburg mitarbeitet und sich seit Jahrzehnten mit Regionalgeschichte beschäftigt. Und beginnend mit dem Jubiläumsjahr, in dem die Ersterwähnung vor 1.075 Jahren begangen wurde, verweise der Verein alljährlich auf die Geschichtsbeziehung Quedlinburgs zur Gegenwart und erinnere an die Quellenkunde.

So auch in diesem Jahr, in dem Manfred Mittelstaedt wieder einen Text zum „Jubiläums-Erinnern anlässlich des 1.099. Quedlinburg-Geburtstags“ auf der Homepage des Kultur- und Heimatvereins veröffentlicht hat. Einschließlich eines Entwurfes für eine Erinnerungstafel für das kommende Jahr 2022, wenn in der Welterbestadt die Ersterwähnung vor 1.100 Jahren gefeiert werden soll.

Die geschichtliche Wiege der Nation

In weiteren Texten schildert Manfred Mittelstaedt, dass mit dem Umbau des aus der Karolingerzeit stammenden Edelhofs „Quitilinga“ zum „Königshof“ schon vor 922 begonnen worden war. Quedlinburg sei nicht nur zum Lieblingssitz eines deutschen Königs aufgestiegen; sein „herrschaftlicher Stifter, König Heinrich I., wurde als erster mächtiger und unumstrittener Herrscher über die sich vereinigenden deutschen Stämme, der Sachsen, Franken, Schwaben, Bayern und Lothringer Gründer des mittelalterlichen Königreiches, des ersten Einheitsstaates unserer Nation. Das macht die ‚Königsstadt Quedlinburg‘ zur ‚geschichtlichen Wiege unserer Nation‘“, führt Manfred Mittelstaedt weiter aus.

Diese Erinnerungstafel für das Jahr 2022 hat Manfred Mittelstaedt entworfen. Repro: Mittelstaedt

Jene Urkunde, die Heinrich I. 922 in Quedlinburg siegelte, war vor zwei Jahren in der Welterbestadt zu sehen. Das Pergament - es ist eine von 41 überlieferten und von 22 im Original erhaltenen Urkunden Heinrichs I. - wird normalerweise im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen aufbewahrt und nur zu ganz besonderen Anlässen verliehen. Das war 2019 gelungen, als die Kostbarkeit nach Quedlinburg geholt und in der Sonderausstellung „Heinrich I. in Quedlinburg“ gezeigt werden konnte. Präsentiert wurde die zweiteilige Exposition im Schlossmuseum und der Stiftskirche im Rahmen des Festjahres 2019, mit 1.100 Jahren Königserhebung Heinrichs I., 30 Jahren friedliche Revolution und 25 Jahren Unesco-Welterbe.

„Diese rund sieben Wochen wollen wir auf jeden Fall bespielen“

Gefeiert werden soll auch im kommenden Jahr wieder: diesmal die erste urkundliche Erwähnung Quedlinburgs vor 1.100 Jahren. Geplant ist eine „Festzeit“, die vom Tag der Ersterwähnung, dem 22. April, bis Pfingsten andauern soll und wo erstmals zu den „Königstagen“, dem Stadtfest im neuen Gewand, eingeladen werden soll. „Diese rund sieben Wochen wollen wir auf jeden Fall bespielen“, sagt Steffi Bethge, Kulturförderin bei der Stadt Quedlinburg.

Wie schon im Festjahr sollen diese Wochen mit viel Bürgerbeteiligung ausgestaltet werden; ein Aufruf an die Bürger, ihre Ideen und Anregungen einzubringen, ist bereits gestartet. Die Vereine und Kulturschaffenden seien mit einem Schreiben des Oberbürgermeisters per Mail noch einmal direkt angeschrieben worden, berichtet Steffi Bethge. „Wir haben auch schon Rückmeldungen bekommen, dass man nach Ideen guckt und sammelt.“

„Wir freuen uns auf jeden Wunsch, jede Idee, die uns erreicht“

Wie die Kulturförderin weiter sagt, soll es in der Festzeit Konzerte, Ausstellungen und vieles mehr geben. „Wir sind gerade fleißig in der Planung, so dass wir noch nicht zu viel preisgeben können. Und wir freuen uns auf jeden Wunsch, jede Idee, die uns erreicht“, hofft Steffi Bethge auf eine noch größere Beteiligung. „Die Festzeit wird ja aktueller.“

Ausdrücklich eingeladen, aktiv zu werden, sind auch die Kinder. „Wir wollen nicht nur für die Erwachsenen etwas machen, sondern auch gucken, was wünschen sich unsere kleinen Bürger“, erklärt die Kulturförderin. Die Mädchen und Jungen könnten beispielsweise gemeinsam mit den Eltern oder Großeltern anrufen - oder ein Bild malen. Genutzt werden könne für Anregungen auch eine Karte zum Ausschneiden im jüngsten Amtsblatt, die so gestaltet worden sei, „dass man seinen Gedanken und Wünschen freien Lauf lassen kann“.

Wer Vorschläge für die „Festzeit“ hat, kann sich an die Stadtverwaltung wenden. Das ist möglich per E-Mail an festzeit2022@quedlinburg.de und per Telefon dienstags in der Zeit von 14 bis 16 Uhr unter 03946/90 56 67. (mz/Petra Korn)