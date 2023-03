Mit einer Protestaktion gehen rund 130 Beschäftigte des Nordharzer Städtebundtheaters in Quedlinburg auf die Straße. Das sind ihre Ängste und Befürchtungen.

Protest in Quedlinburg

Die Umwandlung des Zweckverbandes Nordharzer Städtebundtheater in eine GmbH sorgt für Verunsicherung beim Personal in Quedlinburg

Quedlinburg/MZ - „Kein Kulturkahlschlag im Harz“, Rechtssicherheit statt Lippenbekenntnis“ oder „Personalüberleitungsvertrag jetzt!“ steht auf Plakaten und Transparenten, mit denen rund 130 Mitarbeiter des Nordharzer Städtebundtheaters am Donnerstag (30. März) im Anschluss an eine Personalversammlung in Quedlinburg ihre Sorgen um das Theater, ihre Zukunft sowie ihre Forderungen deutlich gemacht haben.