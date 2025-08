Vor 30 Jahren hat sich Michaela Krieg aus Königerode als Physiotherapeutin selbstständig gemacht. Wie die Praxis gewachsen ist, wer zu ihr kommt und warum sie noch 20 Jahre arbeiten will.

30 Jahre Physiotherapie in Königerode

Vor 30 Jahren hat Michaela Krieg (Mitte) ihre Physiotherapiepraxis in Königerode eröffnet. Damals war sie noch allein. Heute kümmert sich ein zehnkömpfiges Team, zu dem auch ein Hausmeister gehört, um Patienten und Praxis.

Königerode/MZ. - Über der 25, die auf der hellblauen Lehne des Regiestuhls in der Ecke eines der Behandlungszimmer steht, prangt jetzt eine 30. Die Zahl auf dem Geschenk zum Jubiläum vor fünf Jahren musste aktualisiert werden. Vor 30 Jahren hat Michaela Krieg ihre Physiotherapiepraxis in Königerode eröffnet. „Die 30 Jahre sind verflogen wie im Rausch – das ging alles so schnell“, sagt sie.