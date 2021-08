Praxis für Patienten mit Herzschrittmacher in Quedlinburg hat einen neuen Chef

Quedlinburg/MZ - Mit einem speziellen Gerät kontrolliert Dr. Matthias Heister seine Patienten. Der Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie leitet seit Kurzem die sogenannte Schrittmacher- und Defibrillator-Sprechstunde am Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben in Quedlinburg. Der Oberarzt hat diese, wie Klinikumssprecher Tom Koch mitteilt, von seiner Vorgängerin Dr. Daniela Selbig übernommen.

Mithilfe einer genauen Untersuchung und im Gespräch mit seinen Patienten sowie auf dem Monitorbild kann der Mediziner laut Koch kontrollieren, ob der eingesetzte Herzschrittmacher oder Defibrillator richtig „sitzt“ und ordnungsgemäß funktioniert, seinen dafür vorgesehenen Platz im Körper noch immer beibehalten hat.

Die Herzspezialisten in Quedlinburg setzen neben Herzschrittmachern modernste Aggregate, wie unter die Haut einzusetzende Defibrillatoren, kabellose Schrittmacher und sogenannte CRTs, ein. Letztere sind spezielle Schrittmacher bzw. Defibrillatoren, die nicht nur langsamen und schnellen Puls, sondern auch eine fortgeschrittene Herzschwäche behandeln können.

Drei Monate, nachdem diese das Herz unterstützenden Geräte eingesetzt wurden, sind solche Kontrolluntersuchungen Pflicht, so Matthias Heister. Der Mediziner leitet, unterstützt von Oberarzt Dr. Lars Brüser, in der Klinik für Innere Medizin am kommunalen Harzklinikum auch die Abteilung Schrittmacher und Defibrillatoren.

Bei solchem Kontrolltermin wird jedoch nicht allein der korrekte Sitz überprüft, sondern zugleich die Funktionsweise von Schrittmacher oder Defibrillator und selbstverständlich der gesundheitliche Zustand der Patientin oder des Patienten.

Matthias Heister steht, wie Tom Koch weiter darlegt, für diese erste ambulante Kontrolle ein Team aus vier Medizinisch-technischen Angestellten zur Seite. Diese MTA werden von Doreen Martinke geleitet. Sie überprüfen beispielsweise die Herzaktivitäten mithilfe eines EKG und nehmen vor der Untersuchung durch den Oberarzt erste Auswertungen vor.

Patienten erhalten einen Termin für diese Schrittmacher-Sprechstunde, nachdem ihnen im Harzklinikum ein Schrittmacher oder ein Defibrillator implantiert wurde, oder in speziellen Fällen mit einer Überweisung von ihrem Kardiologen.

Matthias Heister betont: „Mir ist vor allem die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Hausärzten und Kardiologen und Kardiologinnen sehr wichtig, um für unsere gemeinsamen Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung zu gewährleisten.“