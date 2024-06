Eine Wanderin ist im Harz ausgeraubt worden. Was bislang zu dem Vorfall im Ilsetal bekannt ist und wie sich Zeugen bei der Polizei melden können.

Wanderer gehen durch das Ilsetal. In der beliebten Touristenattraktion im Nationalpark Harz ist eine Frau überfallen worden.

Ilsenburg. Im sonst so romantischen Ilsetal ist am Dienstagmorgen (18. Juni) eine Frau Opfer eines schweren Raubes geworden. Die Polizei in Halberstadt bestätigte eine entsprechende Anfrage.

Laut einer Sprecherin des Harzreviers ereignete sich die Tat demnach gegen 8.30 Uhr im Flusstal nahe Ilsenburg. Nach Informationen der Redaktion soll es sich konkret um den Bereich des Zanthierplatzes gehandelt haben, der einige hundert Meter von der letzten Bebauung, dem Waldhotel, in Richtung Brocken entfernt liegt.

Bei der geschädigten Wanderin soll es sich um eine 54-jährige Frau handeln. Ob sie bei der Tat verletzt wurde, berichtete die Polizei nicht. Tatverdächtig sind, und die Information wurde auch durch die Beamten bestätigt, ein Mann und eine Frau, die unter Gewaltandrohung Wertgestände von der Frau erpresst haben sollen. Die Polizei machte aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine detaillierten Angaben zur Tatausführung oder zur Personenbeschreibung der Verdächtigen.

Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes

Die Ermittlungen würden aber laufen, so die Sprecherin. Ebenso gab es noch keine Hinweise, in welche Richtung sich die Verdächtigen nach der Tat entfernten. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet und die entsprechenden Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Die Polizei bittet etwaige Tatzeugen oder Menschen, die sich zur angegeben Tatzeit im Bereich des Tatortes aufgehalten haben oder die Verdächtigen im Anschluss im Ilsetal beobachtet haben, um Information. Hinweise nehmen die Beamten im Harzrevier in Halberstadt rund um die Uhr unter der Telefonnummer (03941) 67 42 93 entgegen.