Ballenstedt. - Am Donnerstagnachmittag ist es laut Polizeiangaben zu einem Verkehrsunfall auf der L85 zwischen Quedlinburg und Hoym gekommen.

Laut den Angaben befuhr ein 70-jähriger Fahrer mit seinem Wagen die K1362 aus Richtung Badeborn kommend in Richtung Quedlinburg. An der Einmündung zur L85 habe der Mann beabsichtigt, nach links in Richtung Hoym abzubiegen, so die Polizei. Dabei missachtete er den Angaben zufolge die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs.

Die 75-jährige Fahrerin des zweiten Wagens habe leichte Verletzungen erlitten, jedoch eine medizinische Behandlung vor Ort abgelehnt, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf insgesamt etwa 15.000 Euro.