Belästigung in Thale Mann hindert Frau an der Weiterfahrt: Polizei ermittelt wegen Nötigung

Ein Mann hat am Montagmorgen in Thale eine Frau an der Weiterfahrt gehindert und dann die Tür zu ihrem Fahrzeug geöffnet. Nun ermittelt die Polizei wegen Nötigung und sucht nach Zeugen der Tat.