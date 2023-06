Die Harzer Polizei hatte am Mittwochabend mehrere Einsätze in Thale. Zunächst wurde ein Junge an einem Fußgängerüberweg verletzt, dann sorgte ein alkoholisierte Autofahrer für Aufruhr in einem Garagenkomplex.

Thale/MZ - Nach einem Verkehrsunfall in Thale ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen eine 56-Jährige. Die Frau am Steuer eines Mitsubishi war am Mittwochabend (28. Juni) auf der Blankenburger Straße in Richtung Timmenrode unterwegs, berichtet ein Sprecher des Harzreviers

Zu dieser Zeit, kurz nach 19.30 Uhr, überquerte ein Junge nach aktuellem Erkenntnisstand der Beamten mit einem Fahrrad einen Fußgängerüberweg auf der Straße. Die Autofahrerin übersah den Elfjährigen. Ihre Gefahrenbremsung kam zu spät, ihr Wagen kollidierte mit dem jungen Radfahrer.

Das Kind stürzte, dabei zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf geschätzt rund 1.000 Euro.

Autofahrer mit 1,68 Promille in Garagenkomplex unterwegs

Einige Stunden nach dem Unfall wurde die Polizei erneut alarmiert: Zeugen riefen die Beamten am Mittwoch gegen 22 Uhr in einen Garagenkomplex an der Neinstedter Straße. Ihren Angaben zufolge fuhr ein Volvo auf dem Gelände umher – es bestand der Verdacht, dass geparkte Autos durch hochgewirbelte Steine beschädigt wurden.

Lesen Sie auch: 5.800 Falschparker erwischt: So nimmt Quedlinburg Verkehrssünder ins Visier

Die eintreffenden Beamten konnten den 38-jährigen Fahrer des Wagens ausfindig machen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,68 Promille, heißt es weiter aus dem Revier in Halberstadt.

Aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt musste der Volvo-Fahrer im Harzklinikum Quedlinburg eine Blutprobe abgeben. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Allerdings konnten sie keine Schäden an geparkten Autos im Garagenkomplex durch herumfliegende Steine erkennen, berichtet der Polizeisprecher abschließend.