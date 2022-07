Parken in Quedlinburg soll ab 1. September teurer werden

Quedlinburg - Künftig acht statt bisher fünf Euro soll bezahlen, wer seinen Pkw den ganzen Tag auf dem Parkplatz in der Carl-Ritter-Straße oder am Marschlinger Hof in Quedlinburg abstellt. Das sieht eine Neufassung der Parkgebührenordnung vor, die die Stadtverwaltung jetzt vorgelegt hat. Beschließt der Stadtrat sie in seiner Sitzung am 15. Juli, soll die neue Satzung am 1. September in Kraft treten. Die Parkgebühren seien in ihre Höhe seit dem 1. Juni 2014 unverändert, erklärte Michael Busch, Fachbereichsleiter Recht und Ordnung, in der Sitzung des Ortschaftsrates Bad Suderode; dieser beriet als erstes Gremium über die vorgeschlagenen Änderungen. Sie beträfen vor allem die beiden Parkplätze, die im wesentlichen durch Touristen genutzt würden, erklärte der Fachbereichsleiter.

