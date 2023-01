Eine Familie in Osterwieck im Harz hat offenbar einen Einbrecher auf frischer Tat in ihrem Haus ertappt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Einbrecher ist in Osterwieck im Harz in ein Haus eingedrungen. Dass er nur wenig später vor den Besitzern stehen würde, ahnte er offenbar nicht. Symbolbild:

Osterwieck (vs) - Zu einem Schreckmoment dürfte es in einem Einfamilienhaus im Osterwiecker Stadtteil Schauen im Harz gekommen sein, als die dazugehörige Familie urplötzlich vor einem Einbrecher stand. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach drang der Mann am Mittwochabend gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße der Jugend ein, indem er die Terrassentür aufhebelte. Als die Bewohner nach Hause kamen, überraschten sie offenbar den etwa 20 bis 25 Jahre alten und 1,80 m großen Mann. Er soll auf der Hauptstraße in Richtung Osterwieck zu Fuß geflüchtet sein.

Der Mann soll mit einer dunklen Jacke, einer hellen Jeans und einer dunklen Mütze bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet um Hinweise auf die Tat oder den Täter unter der Rufnummer: 03941-674293.