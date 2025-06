Die Operngala "Italienische Nacht" mit Sängern des Harztheaters feiert in diesem Jahr bei der Feuerwehr Meisdorf Premiere.

Meisdorf/MZ. - Zum dritten Mal haben viele Meisdorfer unter freiem Himmel gemeinsam gefrühstückt: Auf Initiative des Ortschaftsrates wurde ein Bürgerfrühstück organisiert, mit dem die Einwohner ihr Dorf und den Zusammenhalt im Ort feiern.

An 32 liebevoll gedeckten Tischen gab es für die rund 250 Gäste Gelegenheit, „in konstruktive Gespräche und den Austausch zu kommen“, sagt Ortsbürgermeister Steven Ecke. Mit der Veranstaltung sollen der Ort und die Gemeinschaft gestärkt werden. „Es ist eine Art Dankeschön an die Bürger, die gemeinsam mit Rahmenprogramm und Livemusik einen schönen gemeinsamen Vormittag verbringen.“

Rund 250 Meisdorfer haben sich zum gemeinsamen Bürgerfrühstück am Schützenhaus getroffen. Foto: Steven Ecke

„Ich finde, der Zusammenhalt ist sehr gut“, sagt der Ortsbürgermeister und macht dies am Vereinsleben mit den vielen Vereinen im Ort fest. Die sorgen auch für eine Vielzahl von Veranstaltungen, die das ganze Jahr hindurch Musik, Ausstellungen, Vorträge und sportliche Aktivitäten bieten.

So erlebt das Dorf am 7. August eine Premiere: Das Harztheater ist mit seiner Operngala „Italienische Nacht“ mit Solisten des Musiktheaters und den Harzer Sinfonikern bei der Feuerwehr zu Gast, mit organisiert hat die Veranstaltung der Feuerwehrverein. Die Aufführung ist zugleich die Premiere für die Operngala, die bis Ende August auf dem Theaterspielplan steht.

Meisdorfer Seifenkistenrennen wird bei MDR-Sendung „Sport im Osten“ übertragen

Der Kinderförderverein „Robin Hood“ veranstaltet eine Woche später, am 15. August, eine lange Lesenacht für Kinder mit Übernachtung auf dem Spielplatz. Und in der Woche darauf, am 23. August, gibt es das erste Meisdorfer Seifenkistenrennen, das obendrein vom MDR bei „Sport im Osten“ live übertragen wird. Das Rennen wird durch den Ortschaftsrat und den Sportverein organisiert, „auch andere Vereine können sich gern noch mit einbringen“, sagt Ecke.

Bereits am 11. Juli beginnt wieder die Reihe „Orgel und Wein“, organisiert vom Kirchenförderverein. Alle zwei Wochen gibt es bis zum 22. August in der Patronatskirche ein kleines Konzert. Groß gefeiert wird, wenn der Schützenverein vom 18. bis 20. Juli zum Schützenfest einlädt.

Im Herbst werden die Meisdorfer wieder mit anpacken, wenn beim zweiten MitMachTag im Jahr das Dorf verschönert wird.