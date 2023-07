Quedlinburg/MZ - FlixBus kehrt zurück nach Quedlinburg. Dies teilte eine Sprecherin des Verkehrsunternehmens mit Sitz in München am Donnerstag (6. Juli) in Zusammenhang mit dessen Sommerfahrplan mit. Nachdem der Halt in der Welterbestadt pandemiebedingt pausieren musste, sei Quedlinburg ab sofort zurück im Netz der Fernbusse.

So gebe es insgesamt bis zu 14 Fahrten mit Flix wöchentlich von und nach Quedlinburg. „Wir sehen jetzt schon eine starke Nachfrage nach Reisen im Hochsommer in die üblichen Urlaubsregionen“, wird Isabella Domke in der Mitteilung zitiert. Die Pressesprecherin des Anbieters im öffentlichen Fernverkehr weiter: „Daher freuen wir uns, Reisenden ab Quedlinburg diesen Sommer ein umfassendes Angebot mit FlixBus machen zu können. Wir empfehlen: Wer früher bucht, reist günstiger!“

Insgesamt 277 Ziele in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Von der Welterbestadt bietet FlixBus für die Hauptreisezeit viele neue Verbindungen an. Dazu zählen Routen in die Urlaubsregion Harz mit weiteren Stationen in Wernigerode, Blankenburg, Goslar und Clausthal-Zellerfeld sowie in Städte wie Berlin, Magdeburg und Stettin. Insgesamt seien während der nächsten Monate 277 Ziele in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichbar. Tickets ab Quedlinburg sind ab 4,99 Euro verfügbar.

Flix bietet nach eigenen Angaben mit den Marken FlixBus und FlixTrain „klimafreundliche Alternativen für bequemes und erschwingliches Reisen“ an. Das Unternehmen hat „in kürzester Zeit Europas größtes Fernbusnetz aufgebaut und ist mit FlixBus auch in den Vereinigten Staaten, Kanada und Brasilien vertreten“.

Als Vorreiter für nachhaltigen Verkehr hat Flix 2018 mit FlixTrain die ersten grünen Fernzüge in Betrieb genommen, im selben Jahr ein Pilotprojekt für vollelektrische Fernbusse initiiert und 2021 die ersten mit Biogas betriebenen Fernbusse in der EU eingeführt.