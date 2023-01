Offenbar Bewaffnete überfallen einen Einkaufsmarkt

Die Polizei war in Quedlinburg im Einsatz.

Quedlinburg/MZ/son - Ein Edeka-Markt in Quedlinburg ist am Freitagabend überfallen worden – offenbar von zwei bewaffneten Personen, wird in Sozialen Medien berichtet. Demnach sollen die dunkel gekleideten Täter auf der Flucht gewesen, nach ihnen soll unter anderem mit einem Hubschrauber gesucht worden sein.

Trotz mehrfacher Nachfrage will sich die Polizei gegenüber der MZ nicht äußern – weder das Revier Harz in Halberstadt noch die Inspektion in Magdeburg, die die Ermittlungen übernommen hat. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“, heißt es von dort. Vielleicht werde es später noch eine Mitteilung geben, vielleicht auch nicht.

Darum blieb zunächst offen, ob die Täter gefasst sind, ob sie etwas gestohlen haben.

Nach Informationen von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme fand der Raubüberfall am Freitag gegen 19.50 Uhr statt. Die beiden Täter bedrohten zwei Verkäuferinnen mit pistolenähnlichen Gegenständen und flohen anschließend mit Geld in noch unbekannter Höhe der Summe. Sie sollen weiterhin auf freiem Fuß sein.