Gartenfreunde tauschen sich zwischen Quedlinburg und Ditfurt bei der Landesanstalt für Landwirtschaft am Apfeltag aus. Welche Tipps Besucher dabei zum Obst erhalten.

Apfeltag: Was Experten Gartenfreunden im Landkreis Harz raten

Ditfurt/MZ - Mit beiden Händen muss Paul die Birne greifen, die in einer großen Stiege liegt. „Dass eine Birne der Sorte Shampanskaja über ein Pfund auf die Waage bringt, ist keine Seltenheit“, erläutert Christin Ulbricht, die Dezernentin für Obstbau bei der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau, am Samstag beim jährlichen Apfeltag am Standort zwischen Ditfurt und Quedlinburg.