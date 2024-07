Darum landet ein Segelflugzeug bei Ballenstedt in einem Sonnenblumenfeld

Asmusstedt/DUR. - In Asmusstedt bei Ballenstedt ist am Sonntag um 16 Uhr ein Segelflugzeug in einem Sonnenblumenfeld notgelandet.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war laut Polizei ein technisches Problem die Ursache für den Notfall. Das Flugzeug sei mit zwei Insassen besetzt gewesen. Diese blieben den Angaben nach unverletzt. An dem Segelflugzeug sei kein Sachschaden entstanden.

Das Sonnenblumenfeld wurde auf einer Fläche von etwa 800 Quadratmetern beschädigt, heißt es weiter. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1.000 Euro.