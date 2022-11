Nicolaistraße in Wernigerode Traditionsgaststätte im Harz hat neuen Eigentümer: Umbau und neues Konzept geplant

Im Harz gibt es frischen Wind in der Gastronomie-Szene: Die Traditionsgaststätte in der Nicolaistraße in Wernigerode hat einen neuen Eigentümer. Nach dem Umbau hat das Geschwisterpaar, das den Laden übernommen hat, einiges vor.